Flori ist die gute Seele der Stiftungsklinik Weißenhorn

Lokal Der junge Mann kam von der Lebenshilfe Donau-Iller und ist dank seiner positiven Ausstrahlung ein ausgesprochen beliebter Mitarbeiter im Weißenhorner Krankenhaus.

Wenn der Flori kommt, huscht bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Weißenhorner Stiftungsklinik ein Lächeln übers Gesicht. Er fragt jeden: "Hallo, wie geht's", natürlich auch den Chefarzt, da macht er keinen Unterschied. Und er freut sich, weil alle freundlich antworten. Der Flori, wie sie ihn alle nennen, heißt vollständig Florian Schneid. Er ist geistig und motorisch eingeschränkt, leistet im Krankenhaus dennoch gute Dienste, nicht nur als zupackender Helfer, sondern auch als eine Art gute Seele des Hauses, die nicht zuletzt durch ihre freundliche Ausstrahlung das Betriebsklima bereichert.