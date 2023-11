Flüchtlingsunterkünfte sind voll: Sporthalle in Pfuhl wird hergerichtet

Die Kapazitäten zur Aufnahme von Asylsuchenden im Kreis Neu-Ulm sind ausgelastet. Jetzt werden wieder Schulturnhallen in Neu-Ulm zur Unterbringung vorbereitet.

Die aktuellen Kapazitäten zur Aufnahme von Asylsuchenden im Landkreis Neu-Ulm sind ausgelastet. Um die stetige Zahl an Personen, die ins Kreisgebiet kommen und der Region zugewiesen werden, unterbringen zu können, wird im Moment unter anderem die sogenannte "alte" Sporthalle am Pfuhler Schulzentrum als Gemeinschaftsunterkunft hergerichtet, wie das Neu-Ulmer Landratsamt am Donnerstag mitteilt.

Dort werde derzeit unter anderem ein Schutzboden und eine Essensausgabe eingerichtet sowie die Halle mit Betten, Tischen und Stühlen ausgestattet. Eine Belegung kann voraussichtlich ab der kommenden Woche erfolgen. Platz ist demnach für rund 200 Personen. Die Halle in Pfuhl habe sich bereits in der Vergangenheit in der Flüchtlingskrise 2015/2016 sowie zu Beginn des Ukrainekrieges bewährt, so die Kreisverwaltung. Dort sei unter anderem eine entsprechende Infrastruktur wie Duschen und Toiletten vorhanden. Im Herbst 2022 wurde die Halle wieder für den Schul- und Vereinssport frei gegeben, nachdem die bis dahin untergebrachten Geflüchteten in eine Halle in Nersingen verlegt worden waren.

"Neue" Halle in Pfuhl steht für den Vereinssport wieder zur Verfügung

Die Stadt Neu-Ulm, die Schulleitungen sowie die betroffenen Vereine seien informiert worden, dass die Halle bis auf Weiteres nicht mehr für den Schulunterricht und Vereinssport zur Verfügung stehen kann. Die zweite, sogenannte „neue“ Halle im Schulzentrum Pfuhl werde aktuell nicht vorbereitet, sondern stehe der Schule und dem Vereinssport weiter zur Verfügung, heißt es.

Darüber hinaus werde die Halle der Berufsschule Neu-Ulm vorbereitet. Diese kann voraussichtlich ab der Woche vom 20. November belegt werden. Die baulichen Vorbereitungen wie die Schaffung der brandschutzrechtlichen Voraussetzungen befinden sich in den letzten Zügen, so die Kreisverwaltung hierzu. Man stehe mit den Betroffenen wie der Schulleitung in Kontakt. Diese Halle habe sich ebenfalls bei der Flüchtlingskrise 2015/2016 logistisch als sehr gut geeignet für die Notunterbringung erwiesen, heißt es. Sie bietet Platz für rund 200 Menschen.

Asylsuchende kommen in Sporthallen unter: Sicherheitsdienst ist rund um die Uhr vor Ort

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ausländeramts sollen die Menschen dort betreuen. Ein Sicherheitsdienst, der rund um die Uhr vor Ort ist, werde eingerichtet.

"Wir danken den Schulleitungen, Vereinen sowie allen Beteiligten für ihr Verständnis und Entgegenkommen, weil dies natürlich auch mit Einschränkungen für die Betroffenen verbunden ist", heißt es in der Pressemitteilung am Donnerstag. "Aufgrund der aktuellen angespannten Situation ist eine Belegung der Hallen im Moment jedoch unumgänglich." In Unterkünften des Landeskreises befinden sich demnach im Moment rund 1900 Menschen. Hinzu kommen Unterkünfte, die die Regierung von Schwaben betreut.

Ziel sei es, die Belegung der Schulturnhallen möglichst schnell wieder auflösen zu können. Dafür werden jedoch alternative Objekte benötigt. Gesucht werden vor allem Häuser, Wohnungen oder separate Wohnbereiche, die für einen mittel- bis langfristigen Zeitraum zur Verfügung stehen. Auch größere Objekte, in denen mehr als 20 Personen untergebracht werden können, werden dringend gesucht. Ebenso ist das Landratsamt auf der Suche nach erschlossenen Grundstücken mit bereits vorhandenen Anschlüssen für Strom, Wasser und Kanalisation. (AZ)

Info: Wer passende Objekte zur Verfügung hat oder kennt, wird gebeten sich an das Landratsamt Neu-Ulm zu wenden. Hierfür hat das Landratsamt ein Formular auf der Website eingestellt unter www.landkreis-nu.de/Aktuelles. Direkter Link zum Formular unter https://formular.landkreis-nu.de/formcycle/form/alias/1/Wohnraum_LK_NU_Gemeinden/