Fotovoltaik boomt weiter: Was sich bei Preisen und Wartezeiten getan hat

Plus Autark und alternativ – so der Wunsch vieler seit Beginn des Ukraine-Kriegs. Doch der Markt war geplagt von Lieferengpässen. Wie sieht die Lage aktuell aus?

Die Sonne strahlte dieser Tage sehr viel. Gut für den, der daraus Strom erzeugen kann. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat die Energieversorgung von heute auf morgen auf den Kopf gestellt. Auch das Denken darüber hat sich verändert. Autark und alternativ – so der Wunsch vieler. Die Branche wurde nahezu überrannt. Was hat sich seither im Fotovoltaikgeschäft getan? Wie steht es um Preise, Lieferengpässe und Wartezeiten im und rund um den Kreis Neu-Ulm?

Das Vergleichsportal "Selfmade Energy" teilte kürzlich mit, dass Kunden nur noch vier Wochen auf die Installation einer PV-Anlage warten müssten. Wartezeiten von bis zu 18 Monaten seien passé. Lars Häußler ist bei der der Fotovoltaikspezialist. Dass Anlagen so schnell verbaut sind, hält er für mehr als sportlich. So könne es allein zwei Wochen dauern, bis ein Angebot vorliegt, meint er. Seriöse Anbieter würden sich das Dach anschauen, einen Drohnenüberflug machen und sich informieren. Wie viel Strom wird verbraucht? Gibt es ein E-Auto, eine Wärmepumpe?