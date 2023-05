Landkreis Neu-Ulm

vor 57 Min.

Franz Schmid wieder zum Kreisvorsitzenden der AfD Neu-Ulm gewählt

Der AfD-Kreisverband Neu-Ulm hat einen neuen sechsköpfigen Vorstand gewählt. Der Vorsitzende will auch in den Landtag und greift die Bundesregierung an.

Die Mitglieder des AfD-Kreisverbandes Neu-Ulm haben einen neuen Vorstand gewählt. Das hat der alte und neue Vorsitzende Franz Schmid bekannt gegeben. Schmid, der in Babenhausen lebt, wurde demnach einstimmig wiedergewählt und prangert in einer Mitteilung "die verheerende Politik der Ampelregierung" an. Deutschland werde deindustrialisiert und mit Migranten geflutet, behauptet Schmid. Franz Schmid bleibt Kreisvorsitzender der AfD Neu-Ulm Der Zuspruch zur AfD werde immer größer, gibt Schmid an. Er selbst sei für zwei Jahre im Amt bestätigt worden und werde zunächst die Vorbereitung der Landtagswahl vorantreiben. Die einstimmige Wiederwahl gebe ihm Rückenwind für den Wahlkampf. Im November hatte Schmid angekündigt, bei der Landtagswahl zu kandidieren. Bei den weiteren neu gewählten Mitgliedern des Kreisvorstands gibt die AfD keine vollen Namen an. Stellvertreter ist demnach L. Baur, Schatzmeister W. Kurz. W. Borst ist stellvertretender Schatzmeister, M. Patzke Schriftführer und B. Sailer Beisitzer. (AZ)

