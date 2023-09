Freisprechungsfeier: "Das Handwerk ist eine Stütze der Gesellschaft"

Plus 114 junge Frauen und Männer haben als Gesellinnen und Gesellen ihre Ausbildung abgeschlossen. Warum die besten von ihnen sich für einen Handwerksberuf entschieden haben.

Günter Weindl fand prophetische Worte: „Sie können noch nicht ahnen“, sagte der Obermeister der Bäckerinnung Günzburg-Krumbach zu den anwesenden Gesellinnen und Gesellen, „wie wichtig ihr Beruf sein wird.“ Im Zeitalter von Fachkräftemangel und massenweise freien Ausbildungsplätzen im Handwerk klangen diese Worte fast beschwörend. Dabei weckten die insgesamt 114 jungen Frauen und Männer, wovon nach erfolgreichem Abschluss der Ausbildung ein großer Teil zur Freisprechungsfeierlichkeit der Kreishandwerkerschaft Günzburg/ Neu-Ulm in der Weißenhorner Fuggerhalle gekommen war, ein wenig Hoffnung auf eine neue Wahrnehmung der gewerblichen Berufe.

Kreishandwerksmeister Michael Stoll nannte die handwerkliche Tätigkeit eine wichtige und wertvolle Stütze der Gesellschaft. Er würdigte in diesem Zusammenhang das harte Engagement und Durchhaltevermögen der Gesellinnen und Gesellen während der sicher nicht immer einfachen Lehrzeit. Vertreten an der Feierlichkeit waren zwölf verschiedene Ausbildungsberufe, verteilt auf insgesamt 13 Innungen aus den Landkreisen Neu-Ulm und Günzburg, deren beste Absolventen gesondert geehrt wurden.