Frisches Geld für Erholungsgebiete im Landkreis Neu-Ulm

Seit einem halben Jahrhundert unterstützt der Verein für Naherholung im Landkreis Neu-Ulm die Kommunen, wenn sie Liegewiesen gestalten wollen, die sanitären Anlagen an Baggerseen auf Vordermann bringen oder Lauschtouren einrichten. In der jüngsten Mitgliederversammlung wurden jetzt Förderanträge der Städte Neu-Ulm und Illertissen sowie der Gemeinde Nersingen in Höhe von insgesamt 55.350 Euro bewilligt.

Die Stadt Neu-Ulm erhält für den Neubau von Einrichtungen für die Wasserrettung am Ludwigsfelder Badesee 42.000 Euro. Für DLRG und Wasserwacht sollen eine neue Bootsslippe mit Zufahrtsbefestigung und Anlegestelle geschaffen werden, um die aktuell vorhandene Bootsrampe an das neue und größere Rettungsboot anzupassen.

Die Stadt Illertissen hatte einen Zuschuss für die Aufstellung einer Sitzgruppe beim Stadtweiher, der am Bienenweg liegt, beantragt. Hierfür ist eine Förderung in Höhe von 5.850 Euro vorgesehen.

Ebenfalls Gelder für eine Sitzgruppe, die Aufstellung eines Insektenhotels und eine Panoramaschaukel erhält die Gemeinde Nersingen. Diese sollen an der Landkreis-Wanderroute 6, die am Mündungsbereich der Leibi in die Donau entlangführt, realisiert werden. Hier sieht der Naherholungsverein eine Förderung in Höhe von 7.500 Euro vor.

„Wir wollen attraktive Naherholungsgebiete schaffen, die für die Bevölkerung ein großer Gewinn sind“, sagte Franz-Clemens Brechtel, der als stellvertretender Vorsitzender die Sitzung leitete. Wichtiges Ziel sei dabei, dass dies „nicht auf Kosten von Umwelt und Natur geht.“ Unter dieser Voraussetzung war der Verein am im September 1974 gegründet worden, somit besteht er seit knapp 50 Jahren. Rund 2,8 Millionen Euro wurden in dieser Zeit an Mitgliedsbeiträgen eingesammelt, sie flossen wiederum zum größten Teil als Zuschüsse in Projekte für die Naherholung.

In diesem Jahr stehen dem Naherholungsverein rund 185.000 Euro zur Verfügung. Der überwiegende Teil wird verwendet, um Projekte zu unterstützen. Dazu zählen die bereits erwähnten Zuwendungen an Neu-Ulm, Illertissen und Nersingen. Weitere bereits bewilligte Zuschüsse gehen an die Stadt Illertissen für die Erneuerung der Uferbefestigung am Auer Badesee (35.500 Euro), die Stadt Neu-Ulm für die Erneuerung des Badefloßes am Pfuhler See (5.000 Euro), die Stadt Vöhringen für den Neubau der Wasserrettungsstation sowie Ersatzpflanzungen am Vöhringer See (51.587 Euro) und an den Markt Altenstadt für Sanierungsmaßnahmen am Filzinger See.

Der Verein für Naherholung, dem vor allem Kommunen, aber auch Vereine und ein Unternehmen angehören, fördert gemeinsam mit den Städten und Gemeinden des Landkreises seit dem Jahr 1974 ein breites Freizeitangebot für alle Erholungssuchenden im Landkreis Neu-Ulm. Dazu gehören der Badespaß an ausgewiesenen Badeseen, Wander- und Radwege, Wanderparkplätze, Nordic-Walking-Strecken und die Eislaufanlage in Senden. Rund 7,8 Millionen Euro hat der Naherholungsverein in den vergangenen 50 Jahren für die verschiedenen Projekte aufgewendet. Unterstützt wurde diese finanzielle Leistung mit rund zwei Millionen Euro Staatszuschüssen.

Auf der Tagesordnung standen zudem Neuwahlen. So übernimmt Landrätin Eva Treu von ihrem Vorgänger Thorsten Freudenberger den Vorsitz. Auf den Vize-Vorsitzenden Franz-Clemens Brechtel, der sich nicht mehr zur Wahl stellte, folgt der Vöhringer Bürgermeister Michael Neher. (AZ)