Führung verzweifelt gesucht: DAV Neu-Ulm nur noch kommissarisch geleitet

Riesige Sorgen hat der größte Verein der Region, die Neu-Ulmer Sektion des Deutschen Alpenvereins, nicht. Allerdings zeigt sich die Unlust auf das Ehrenamt in mehreren Bereichen als Problem.

Dieter Danks bleibt Vorsitzender der im Jahr 1901 gegründeten Neu-Ulmer Sektion des Deutschen Alpenvereins (DAV). Allerdings nur kommissarisch.

Bereits vor zwei Jahren hatte er, der vorrangig dafür gesorgt hat, dass die große Kletterhalle entstanden ist, in der auch die Versammlung über die Bühne ging, angekündigt, nach vielen Jahren Amtszeit den Vorsitz möglichst an einen jüngeren Bewerber abgeben zu wollen, doch ein solcher hat sich in dem Verein mit seinen heute 8.374 Mitgliedern nicht gefunden. Und so führt Dieter Danks den DAV Neu-Ulm, dem er seit 2005 vorsteht, mit einem weinenden und einem lachenden Auge („Ich habe das immer gerne gemacht, das Amt hat mir sehr viel gegeben“) kommissarisch weiter, hofft aber, dass sich bis zur Mitgliederversammlung 2024 ein Kandidat findet, der ihn im Vorsitz beerben will.

Der DAV in Neu-Ulm braucht eine neue Führung

Der Verein brauche eine gute Führung, denn einerseits gebe es auch durch die Inflation „große Herausforderungen“, so Danks, andererseits liege „das Freizeit- und Sportangebot des DAV voll im Trend“.

Früher hatte Dieter Danks schon die Skiabteilung des DAV Neu-Ulm geleitet, übergab dann 2003 die Führung von dieser an Bernd Zörlein und wurde selbst zunächst Vize und nach dem Tod des Vorsitzenden Hans Mann dessen Nachfolger in diesem Amt. „Ich werde mich weiter engagieren“, versprach er den Mitgliedern bei der nicht üppig besuchten Versammlung am Dienstagabend, wohl wissend, dass die Suche nach einem Nachfolger höchst schwierig bleiben wird. Bis auf Jugendreferent Florian Kraus, der sich ins zweite Glied zurückzieht, bleibt der Vorstand mit Dieter Danks, Frank Rödel (Zweiter Vorsitzender), Jan Terboven (Schatzmeister) und Dolf Delp (Schriftführer) unverändert. Als Nachfolger von Kraus wurde der 29-jährige Timm Häcker einstimmig gewählt.

Trotz deutlich gestiegener Kosten, die dafür verantwortlich sind, dass es im vergangenen Jahr ein Minus von 54.000 Euro gab, werden die Mitgliedsbeiträge in diesem Jahr nicht erhöht. Aber auf Vorschlag des Vorstands erteilte die Mitgliederversammlung diesem bei vier Gegenstimmen und drei Enthaltungen den Auftrag, bis zur Versammlung 2024 ein Konzept zur Anpassung der Beiträge zu erarbeiten. „Wir spüren noch die Nachwirkungen von Corona“, sagte Jan Terboven. „Während die Ausgaben stark gestiegen sind, hatten wir Mindereinnahmen.“ Eine Steigerung gab es insbesondere bei den Personalkosten nach der Abkehr von der Kurzarbeit und bei den Energiekosten. Geholfen habe, so Terboven, dass der DAV Neu-Ulm zuletzt wieder einen erheblichen Mitgliederzuwachs verzeichnete: „Wir haben keine riesigen Sorgen.“

Als sehr gut bezeichnete der Schatzmeister, der wie alle Ressorts großartige Unterstützung von Geschäftsführer Moritz Kaltenbacher erfuhr, auch, dass die Umrüstung der Lichter in der Kletterhalle auf LED-Lampen für Einsparungen sorgen wird: „Die Kosten dafür amortisieren sich in wenigen Jahren.“ Für das laufende Jahr rechnet der Verein als mitgliederstärkster in der Region nach Terbovens Ansatz mit Gesamteinnahmen in Höhe von gut 1,2 Millionen Euro und mit Ausgaben von 1,16 Millionen, sodass am Ende ein Plus von 48.000 Euro herauskommen müsste.

Klettertreff für ukrainische Jugendliche

Hinsichtlich des Vereinsbeitrags zum Klimaschutz soll auf dem Dach der Kletterhalle eine große Solar-Anlage installiert werden und bei Ausfahrten sollen verstärkt Fahrgemeinschaften gebildet werden. Vom DAV-Bundesverband, so berichtete Kaltenbacher, sei Klimaneutralität in allen Sektionen bis 2030 vorgegeben. Um Projekte dafür zu fördern, werde von jedem Mitglied ein Klima-Euro eingezogen. Um auch in der Neu-Ulmer Sektion gut voranzukommen, sucht diese ehrenamtliche Mitarbeiter für die Erfassung von Daten. Neben der Umrüstung auf LED-Lampen bezeichnete Moritz Kaltenbacher die Feierlichkeiten zu 120 Jahren DAV und zehn Jahre Kletterhalle sowie die dort ausgetragenen Deutschen Meisterschaften im Speed und Lead als herausragende Ereignisse des vergangenen Jahres. Viel getan hat sich auch bei den jungen Mitgliedern. Florian Kraus berichtete unter anderem, dass es einen wöchentlichen Klettertreff für ukrainische Jugendliche gegeben habe. Aber er sieht auch Probleme, denn „junge Leute wollen immer weniger Zeit in ein Ehrenamt investieren.“