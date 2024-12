Für diese "Leader"-Projekte in der Region gibt es Geld von der EU

Das zweite genehmigte Projekt ist die „Wiederherstellung der Balkendecke im ehemaligen Woll- und Waaghaus“ in

Weißenhorn

. Dafür kann der Projektträger, der Heimat- und Museumsverein Weißenhorn, nun knapp 13.000 Euro an Unterstützung beantragen. Die Gesamtkosten belaufen sich dabei auf 30.000 Euro. In einem der bedeutendsten Gebäude der Weißenhorner Stadtgeschichte soll so das ursprüngliche Raumbild in einem Teilbereich wiederhergestellt und historische Zimmermannskunst vermittelt werden.