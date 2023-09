Landkreis Neu-Ulm

Furcht oder Vorfreude? So ist die Lage an den Schulen im Kreis Neu-Ulm

Plus Kommende Woche startet das neue Schuljahr. Wie steht es um aktuelle Herausforderungen wie Lehrermangel und Corona-Nachwehen? Ein Blick in den Landkreis Neu-Ulm.

Von Michael Kroha

Für genau 27.678 Schülerinnen und Schüler beginnt kommende Woche im Landkreis Neu-Ulm ein neues Schuljahr. Für 1821 davon wird es am Dienstag der allererste Schultag überhaupt sein. Für manch andere hingegen das letzte Jahr, in dem sie die Schulbank drücken dürfen oder auch müssen. Wie ist die Stimmung vor dem Start an den Schulen? Was ist neu? Und wie wirken sich Lehrermangel und Co. auf den Betrieb aus? Fallen wieder so viele Stunden aus wie zuletzt?

Im vergangenen Jahr musste Schulamtsdirektor Ansgar Batzner, zuständig für die Grund- und Mittelschulen im Landkreis, ungefähr zur gleichen Zeit schon einräumen, dass Hunderte Schulstunden ausfallen werden. Für das Schuljahr 2023/2024 aber gibt er sich optimistischer: "Wir können nahezu alle Stunden abdecken", sagt er. Einzig in Religion gebe es Probleme, hier falle zum Teil die dritte Unterrichtsstunde in der Woche weg.

