Ganz schön fordernd: So lief unser Selbstversuch beim Lederhosentraining

Plus In Neu-Ilm und Illertissen wird mittlerweile das bayernweit bewährte Lederhosentraining angeboten. Unser Autor hat den Selbstversuch gewagt und war hinterher ganz schön ermattet.

Von Ralph Manhalter

Natürlich gibt es ein paar Zipperlein, man befindet sich ja schließlich nicht mehr gerade im jugendlichen Alter. Dennoch möchte sich der Verfasser dieser Zeilen, wenn schon nicht als sportlich, dann doch zumindest in guter Konstitution sehen. Somit brachte er mit der Bitte der Redaktion, doch mal eine Reportage über das Lederhosentraining zu schreiben, auch kein Verlassen der eigenen Komfortzone in Verbindung. Seit April veranstaltet die Gesundheitsregion plus des Landkreises Neu-Ulm nämlich auch in Illertissen das zwischenzeitlich bayernweit praktizierte Training. Das anfängliche Schmunzeln über den Titel verwandelte sich beim Lesen der eigens generierten Internetseite zunächst in Anerkennung für das geniale Konzept und schließlich in Respekt und Hochachtung vor dem dahinterstehenden Gedanken. Der Verfasser hat einen Selbstversuch gestartet, der ihn ganz schön fordert.

Das Lederhosentraining ist eine bayerische Erfindung

Ins Leben gerufen wurde der Plan bereits im Jahr 2011 durch den Berchtesgadener Fitness Coach Klaus Reithmeier mit dem Ziel, ohne kostenpflichtige Mitgliedschaft in einem Fitnessclub ein Training für jedermann anzubieten. Das Kleidungsstück hingegen signalisiere, dass es sich bei dem Konzept um keinen Import handelt, sondern in der klaren bayerischen Alpenluft erdacht wurde. Natürlich darf jeder mitmachen, das Tragen einer Lederhose ist nur für den Trainer obligatorisch.

