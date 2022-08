Landkreis Neu-Ulm

Gaskrise heizt den Fernwärmeboom in Weißenhorn noch mehr an

Lokal Die Fernwärmeversorger von Weißenhorn kommen mit der Arbeit nicht mehr nach, Interessenten müssen sich teilweise lange gedulden.

Von Ronald Hinzpeter

Mittlerweile kommen die Anträge sogar stapelweise: Komplette Straßenzüge schließen sich zusammen, um an das Weißenhorner Fernwärmenetz anzudocken. "Das ist eine wahnsinnige Situation, wirklich toll", findet Markus Hertel, Geschäftsführer der Fernwärme Weißenhorn GmbH (FWW), und dann schickt er ein dickes Aber hinterher: "Wir kommen einfach nicht hinterher." Die Gaskrise heizt die Nachfrage nach einer sicheren, krisenunabhängigen Energieversorgung massiv an. Deshalb steckt das Unternehmen in einem Dilemma: Es will so viele Haushalte wie möglich in das Verteilernetz aufnehmen, doch dem sind Grenzen gesetzt. Manche müssen auf ihren Anschluss noch zwei bis drei Jahre warten.

