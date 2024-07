Gastronomen klagen: Dieser Biergarten-Sommer ist eine Katastrophe

Vor Wochen und Monaten hat sich so mancher Gastronom oder Eventveranstalter nicht vorstellen können, dass Public Viewing hierzulande noch einmal interessant werden könnte bei einem Fußball-Großereignis. Doch der bisherige Erfolg der deutschen Nationalmannschaft lässt zumindest ein wenig EM-Fieber im Land aufkommen. Bei einer Niederlage gegen Spanien am Freitag dürfte das aber schnell vorbei sein. Wie fällt also die Bilanz des bisherigen Fußball-Sommers im Kreis Neu-Ulm aus?

