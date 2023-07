Landkreis Neu-Ulm

vor 33 Min.

Gefahrenquellen im Verkehr werden unterschätzt

Plus Viele Unfälle passieren aus Gedankenlosigkeit. Mit diversen Tests und Simulationen versucht die Verkehrswacht beim Aktionstag in Neu-Ulm für die Probleme zu sensibilisieren.

Von Thomas Vogel Artikel anhören Shape

Plötzlich sind da Unfälle in allen Schattierungen, natürlich rein gedanklich: Kinder, die aus ihrem Kindersitz geschleudert werden, Pedelec-Nutzer, die im hohen Bogen über den Lenker segeln, Verkehrsteilnehmer, die alkoholisiert in ihrer Wahrnehmung stark getrübt sind und weiß Gott wohin steuern. Alle tauchten sie auf im Kopfkino der Besucher beim „Tag der Verkehrssicherheit“, der am Sonntag auf dem Ludwigsfelder Verkehrsübungsplatz ungeachtet tropischer Temperaturen über die Bühne ging.

Wenn das Baby aus dem Kindersitz fliegt

Aufgebaut war dort ein kleiner Parcours der Unfallmöglichkeiten und der jeweils passenden Vermeidungsstrategien. Am Stand der Firma Elmoto fußte eine solche auf einer Weste mit eingebautem Airbag, gedacht für Motorradler. Kommt es zum Sturz, solle dies den Kopf vor Überstreckung sowie allgemein die Wirbelsäule schützen, so jedenfalls lautet das Versprechen. Die Verkehrswacht selbst machte den Dummytest: Ein Baby im Kindersitz, ein gedachtes Auto prallt mit fünf Sachen gegen ein Hindernis. Ohne Sicherheitsgurt macht der Säugling einen Salto und schlägt hart mit dem Kopf auf. Mit Sicherheitsgurt ist das harte Abbremsen auch nicht gerade eine Wohlfühlübung, aber den Crash dürfte er wenigstens ohne Verletzungen überstehen.

