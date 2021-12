Geflügelpest: Wildvögel dürfen derzeit nicht gefüttert werden

Um eine Ausbreitung der Vogelgrippe zu verhindern, gelten im Landkreis verstärkte Sicherheitsmaßnahmen. Darunter fällt ein Fütterungsverbot.

Aufgrund von Nachweisen der Geflügelpest bei Wildvögeln in Deutschland und Bayern sind bayernweit verstärkte Biosicherheitsmaßnahmen für Haus- und Nutzgeflügel angeordnet worden. Das Landratsamt Neu-Ulm hat eine entsprechende Allgemeinverfügung bekannt gegeben, die am Wochenende in Kraft getreten ist.

Singvögel sind von dem Fütterungsverbot ausgenommen

Neben verstärkten Biosicherheitsmaßnahmen regelt die Allgemeinverfügung weitere vorbeugende Maßnahmen wie beispielsweise ein Verbot von Ausstellungen und Märkten sowie eine Untersuchungspflicht bei Händlern, die Tiere im Rahmen des mobilen Handels abgeben. Darüber hinaus besteht ein Fütterungsverbot von Wildvögeln, hierunter fallen: Hühnervögel, Gänsevögel, Greifvögel, Eulen, Regenpfeiferartige, Lappentaucherartige oder Schreitvögel. Singvögel sind von dem Fütterungsverbot ausgenommen.

Durch die konsequente Einhaltung der verstärkten Sicherheitsmaßnahmen soll der Kontakt zwischen Wildvögeln und Haus- und Nutzgeflügel vermieden werden, um eine Einschleppung in die Geflügelhaltungen zu verhindern. Insbesondere in der Nähe von Gewässern jeglicher Art und Größe sollten Geflügelhaltungen bereits jetzt vorsorglich mit einem engmaschigen Netz so weit wie möglich überspannt werden.

Wo in Bayern Fälle von Vogelgrippe aufgetreten sind

Aktuell sind in Bayern insgesamt drei Fälle von Geflügelpest bei Wildvögeln in den Landkreisen Cham und Nürnberger Land nachgewiesen. Deutschlandweit sind in dieser Saison mehr als 280 Fälle festgestellt worden. Zudem hat das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) kürzlich einen einzelnen Vogelgrippeausbruch in einem kleinen Hausgeflügelbestand mit rund 50 Hühnern im Landkreis Erding bestätigt.

Eine Ansteckung des Menschen mit dem Erreger über infizierte Vögel oder deren Ausscheidungen in Deutschland ist laut Landratsamt bislang nicht bekannt. Bürgerinnen und Bürger sollten tote oder kranke Tiere nicht berühren oder einsammeln. Funde im Landkreis Neu-Ulm sind dem Veterinärdienst Neu-Ulm unter folgender Nummer zu melden: 0731/7040-70106. Ein Merkblatt mit Sicherheitsmaßnahmen speziell für Geflügelhalter sowie weitere aktuelle Informationen zur Geflügelpest in Bayern gibt es auf der Homepage des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. (AZ)