So kämpfen die Gemeinden im Kreis Neu-Ulm mit den Folgen der Cyberattacke

Plus Nach der massiven Cyberattacke auf die Landkreis-Kommunen ist mit langfristigen Einschränkungen zu rechnen. Derweil hat die Staatsanwaltschaft Bamberg Ermittlungen aufgenommen.

Von Florian Lang

Nach der massiven Cyberattacke auf ein Rechenzentrum des Zweckverbandes gemeindlicher Datenverarbeitung im Landkreis Neu-Ulm am Mittwoch, arbeiten die betroffenen elf Gemeinden in Neu-Ulm und die Gemeinde Horgau im Kreis Augsburg fieberhaft daran, die Schäden der Attacke in Grenzen zu halten. Derweil hat die Generalstaatsanwaltschaft Bamberg die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Unklar ist momentan, ob die betroffenen Gemeinden auf die Aufforderung der Angreifer zur Kontaktaufnahme reagieren werden.

Cyberattacke in Schwaben: Betroffene Gemeinden haben bereits ihre Sicherheitssysteme überarbeitet

Schon am Tag nach der Attacke gab es einen intensiven Austausch mit dem Landesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (LSI), dem Landeskriminalamt und allen weiteren relevanten Fachstellen. Auf die Empfehlung des LSI wurde umgehend ein Datenforensiker beauftragt, durch dessen Arbeit man mittlerweile recht gut sagen könne, auf welche Weise der Angriff erfolgte: "Alle betroffenen Gemeinden haben in der Zwischenzeit ihre Sicherheitssysteme auf den neuesten Stand gebracht, nachdem die problematischen technischen Prozesse erkannt wurden", sagt Mathias Stölzle, Bürgermeister von Roggenburg und Vorsitzender des Zweckverbandes. Man habe eine komplett neue technische Infrastruktur aufgebaut und neue Server aufgesetzt, womit man zumindest in technischer Hinsicht bis Montagabend wieder nahezu einsatzfähig sein werde.

