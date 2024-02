Landkreis Neu-Ulm

vor 9 Min.

Gericht verurteilt 54-Jährigen wegen Verbreitung von Kinderpornografie

Plus Ein Mann aus dem Kreis Neu-Ulm wurde mit kinderpornografischen Dateien erwischt, zwei davon schickte er weiter. Einer Gefängnisstrafe entging er haarscharf.

Von Philipp Scheuerl

Es soll aus Langeweile und nach ein paar Bier passiert sein. Ein 54-Jähriger trieb sich auf Chatplattformen für Sexvideos und Pornobilder herum. "Man hat viel von Kinderpornografie gehört und auf einmal wurde das einem zugeschickt", sagte der Angeklagte vor dem Neu-Ulmer Amtsgericht am Mittwoch. Er habe nicht gewusst, dass da Kinderschicksale dahinterstecken, also habe er die Bilder einfach weitergeleitet. Mit dem Besitz und dem Verbreiten solcher Fotos beging der 54-Jährige eine schwere Straftat, die sogar die Richterin Gabriele Buck schockierte. Das Urteil war am Ende sogar härter als vom Staatsanwalt gefordert.

54-Jähriger aus dem Landkreis-Neu Ulm wird mit Kinderpornografie erwischt

Der Angeklagte legte gleich zu Beginn der Verhandlung ein umfangreiches Geständnis ab und sagte, es tue ihm leid. Er habe sich seit der Anklage viele Gedanken gemacht, wie solche Bilder entstehen. Die Kinder machten bei so etwas mit Sicherheit nicht freiwillig mit, sagte er und betonte, er wolle so etwas nicht mehr anfassen. Heute würde er seinen Laptop eigenhändig zur Polizei tragen, wenn er so etwas bekäme.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen