Gewaltiges Knallgeräusch am Himmel: Das sagt die Bundeswehr dazu

Gewaltig gerumst hat es am Donnerstagnachmittag wieder einmal wegen Kampfflugzeugen, die im Raum Neu-Ulm unterwegs waren. Jetzt nennt die Bundeswehr Details.

Das Knallgeräusch am Donnerstagnachmittag war ziemlich gewaltig. Gegen kurz nach 15 Uhr wackelten kurzzeitig auch gewaltig die Fenster. Manch einer schreckte zusammen. In den sozialen Netzwerken kam gleich wieder die Frage auf: Was war das? Doch die Ursache ist eigentlich meist immer dieselbe: Überschallflüge von Kampfflugzeugen.

Auch dieses Mal das so, wie ein Sprecher des Luftfahrtamtes der Bundeswehr auf Nachfrage unserer Redaktion am Freitag bestätigt.

Die Auswertung der Radardaten habe ergeben, dass zwei Kampfflugzeuge der Bundeswehr vom Typ Eurofighter, des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 mit Sitz in Neuburg an der Donau die Region überflogen. Sie seien im sogenannten Übungsflugbetrieb innerhalb des zeitweise reservierten Luftraums (TRA) Allgäu unterwegs gewesen und hätten dabei auch kurzzeitig Überschallgeschwindigkeit erreicht.

Der Fluglärm über Schwaben in Zahlen 2020 gab es über dem TRA Allgäu 379 Flüge, verteilt auf 215 Tage des Jahres.

Im Schnitt waren die Maschinen dabei 77 Minuten pro Flug unterwegs, 2019 waren es im Schnitt noch 70.

Im Jahr 2018 haben sich 577 Bürger bei der Bundeswehr wegen des Fluglärms beklagt, im Jahr 2019 waren es 698, 2020 bereits 825. Im laufenden Jahr gingen bisher 438 Beschwerden ein.

Die Bundesregierung gibt an, dass sich der Anteil des militärischen Flugbetriebs in der prozentualen Verteilung des gesamten Flugbetriebs über der Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2020 auf lediglich rund 2,89 Prozent belaufen hat, 2018 waren es circa 1,27 Prozent.

Zwischen 2018 und 2020, so gibt das Verteidigungsministerium an, beliefen sich die durchschnittlichen Emissionen durch die Flüge pro Jahr auf rund 413.490 Tonnen CO 2 -Äquivalent.

Erlaubt sind Flüge montags bis donnerstags zwischen 8 und 23.30 Uhr und freitags von 8 bis 17 Uhr ab einer Höhe von rund 3050 Metern.

Die Luftfahrzeuge hätten sich dabei in einer Höhe von 44.775 Fuß - circa 13.645 Meter über Grund und in einer Entfernung von 14,16 Nautischen Meilen - circa 26,2 Kilometer östlich von Neu-Ulm befunden. Um 15.06 Uhr Ortszeit sei durch ein Luftfahrzeug erneut Überschallgeschwindigkeit erreicht worden. Dabei wurde der Bereich Neu-Ulm in einer Höhe von 41.400 Fuß - circa 12.620 Meter - über Grund direkt überflogen.

Nach den dem Luftfahramt vorliegenden Daten hätten die Flüge regelkonform und unter Beachtung der geltenden flugbetrieblichen Bestimmungen stattgefunden. (krom)