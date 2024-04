Landkreis Neu-Ulm

12:10 Uhr

Graffiti – Kunst oder Schmiererei? So gehen Städte im Landkreis damit um

Plus Bei den meist illegalen Werken gehen die Meinungen auseinander. Für ihre Entfernung fallen hohe Kosten an. Wie Kommunen im Kreis Neu-Ulm zu Graffiti stehen.

Von Yannik Delvendahl

Ist das Kunst oder kann das weg? Bei Graffiti gehen die Meinungen auseinander. Aber auch die Bandbreite bei den Werken ist groß – von echter Straßenkunst über politische Parolen bis hin zu Schmierereien ist alles dabei. Für die Entfernung von illegal angebrachten Graffiti können aber hohe Kosten anfallen. So gehen die Städte in der Region mit dem Thema um.

Im vergangenen Jahr nahm die Polizei bayernweit 10.340 Graffiti Fälle auf. Im Vergleich zu 2022 sanken die Zahlen um 13,6 Prozent. Die Beseitigung von Graffiti kostete die Stadt Senden in den vergangenen zwei Jahren durchschnittlich 5000 Euro pro Jahr. Stadtsprecherin Angela Häusler bezeichnete illegale Graffiti als ein Problem, vor allem an den Eisenbahnbrücken und dem alten Webereigelände. Grundsätzlich seien illegale Graffiti aber keines der drängendsten Probleme in Senden. Die Einwohner der Stadt beschwerten sich dagegen häufiger über illegal abgelegten Müll, wogegen die Stadt nun vorgehen will.

