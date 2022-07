Landkreis Neu-Ulm

vor 17 Min.

Grüne fordern, keine Aufträge mehr an kirchliche Betriebe zu vergeben

Lokal Weil in ihren Augen das kirchliche Arbeitsrecht Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer benachteiligt, will die grün-linke Kreistagsfraktion ein Zeichen setzen. Das finden nicht alle gut.

Von Ronald Hinzpeter

Gleiches Recht für alle? Das gilt in der Arbeitswelt nicht unbedingt. Das staatliche Arbeitsrecht unterscheidet sich vom kirchlichen, was immer mal wieder zu gerichtlichen Auseinandersetzungen führt. Die Kreistagsfraktion von Die Grünen/Die Linke wollte nun ein Zeichen setzen lassen, damit der Landkreis künftig Aufträge und Zuschüsse nur noch an Firmen und Organisationen vergibt, die auf ihre Beschäftigten das staatliche Arbeitsrecht anwenden. Der Kreistag befasste sich am Freitag mit dem Antrag und kam zu einem eindeutigen Ergebnis.

