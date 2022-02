Grüne und Linke fordern 365-Euro-Ticket für Senioren im Landkreis Neu-Ulm

Die Fahrgastzahlen im Landkreis Neu-Ulm sollen bis 2030 verdoppelt werden, fordern Grüne und Linke. Für Senioren solle ein 365-Euro-Ticket eingeführt werden.

Im Landkreis Neu-Ulm soll als Ziel für den ÖPNV eine Verdoppelung der Fahrgastzahlen bis 2030 ausgerufen werden, fordert die Kreistagsfraktion Die Grünen/ Die Linke. Das permanente Bekenntnis dieses Ziels auf allen kommunalpolitischen Ebenen würde die Motivation und Akzeptanz in der Bevölkerung sicherlich in notwendigem Maße fördern, heißt es in einer Pressemitteilung der Fraktion. Als nächster Schritt soll ein preisgünstiges Angebot für Seniorinnen und Senioren gemacht werden.

Die Kreisräte Franz Schmid und Ludwig Ott sehen dringenden Handlungsbedarf. Zur Erreichung dieses Zieles seien verstärkte Anstrengungen des Landkreises wie auch des Verkehrsverbunds Ding notwendig. Auch die Kommunen des Landkreises sollten dieses Thema verstärkt in den Fokus ihrer Entscheidungen rücken, fordern die Kommunalpolitiker. Franz Schmid: „Ein verbessertes Angebot allein wird die Bürgerinnen und Bürger nicht im notwendigen Ausmaß zu einem Wechsel vom Pkw auf den ÖPNV motivieren. Eine regelmäßige Erhöhung der Fahrpreise durch Ding ist auch kein gutes Argument für einen Wechsel.“

Verkehrsverbund Ding soll auf den Landkreis Günzburg ausgeweitet werden

Die Fraktion fordert konkret das 365-Euro-Jahresticket für Seniorinnen und Senioren als nächstes und zeitnahes Angebot. Dies wäre eine sehr sinnvolle und soziale Maßnahme, um das Ziel der Fahrgastverdoppelung zu erreichen, schreibt sie in ihrer Mitteilung. Für Schülerinnen und Schüler sowie Azubis wurde ein solches Angebot bereits auf den Weg gebracht. Ludwig Ott erklärte: „Wir sehen es auch als eine wichtige und notwendige Aufgabe an, die innere Organisation von Ding zu reformieren. Die Ausweitung auf den Landkreis Günzburg sollte dabei für die politische Ebene Priorität haben.

Ein konkreter Kritikpunkt der Fraktion ist außerdem der Umstand, dass die Auftragnehmer, also die Busunternehmen, bei der Vergabe der Buslinien mit am Tisch säßen. Das sei einer objektiven Entscheidung sicher nicht förderlich, und es behindere die Erstellung eines verbundweiten Nahverkehrsplanes. Dies müsse dringend überarbeitet werden. Genauso seien die grenzüberschreitenden Entscheidungswege in Bayern und Baden-Württemberg zu optimieren und sinnvoll abzukürzen. (AZ)