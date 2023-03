Heftige Debatte um Sozialplanung: Warum es keine neue Stelle dafür gibt

Plus Der geplante Aufbau einer integrierten Sozialraumplanung im Landkreis Neu-Ulm löst eine heftige Debatte im Kreisausschuss aus. Am Ende scheitert das Projekt.

Für die Stadt Ulm ist sie eine große Hilfe, auch viele seiner Kollegen im Bayerischen Landkreistag hätten gute Erfahrungen damit gemacht, sagte Thorsten Freudenberger in der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses. Dennoch wird der Landkreis Neu-Ulm keine Integrierte Sozialberichterstattung und Sozialplanung (ISP) aufbauen. Am Ende einer durchaus hitzigen Debatte votierten sieben Mitglieder des Gremiums für eine solche Modernisierung der Kreisverwaltung. Bei acht Gegenstimmen ist das Projekt jedoch vom Tisch.