Landkreis Neu-Ulm

Hohe Kosten, wenig Fahrgäste: Die Taxiflotte gerät ins Schwimmen

Plus Es gibt zu wenige Fahrgäste, aber viele Taxibetriebe. Fahrer sprechen von 70-Stunden-Wochen. Und die Preise sind beides: zu hoch und zu niedrig. Was ist da los?

Von Philipp Scheuerl

Man sitzt, man wartet, man hofft, man wünscht. So ist das als Taxiunternehmer, sagt der 31-jährige Emre Celik aus Neu-Ulm. Er klingt angekratzt und müde. Celik ist zwar Mitglied bei den "Donau-Taxen", einer Genossenschaft mit 18 Mitgliedern, aber er ist sein eigener Chef. Das heißt: Er muss jeden Tag aufs Neue schauen, was der Tag bringt. Kein Mindestlohn, keine Sicherheiten und immer auf Achse. Celik fährt frühmorgens, spätnachmittags und nachts um drei. Celik fährt an Weihnachten und an Sonntagen. Celik fährt immer, wenn es was zu fahren gibt. Und wenn es nichts zu fahren gibt, dann wartet er. "Das Einzige, was ich vom privaten Leben habe, ist, wenn ich nach Hause gehe, um zu schlafen", erzählt der Taxifahrer im Gespräch. Rosig ist sein Verdienst nicht. Er bräuchte eigentlich höhere Taxipreise, aber er fürchtet, dass es dann noch weniger Kunden werden. Damit steht er sinnbildlich für die Taxibranche aus der Region. Verändern kann er fast nichts. Es drückt an verschiedenen Stellen.

Emre Celik arbeite nach eigenen Angaben sechs Tage die Woche jeweils zwölf Stunden pro Tag. Am siebten Tag fahre er nur sechs Stunden. Seinen Beruf mag er trotzdem gerne. Foto: Philipp Scheuerl

Taxifahren ist Luxus, dabei sind im Kreis Neu-Ulm die Tarife niedrig

Auf der einen Seite wird die Kundschaft immer kleiner. Kein Wunder. Die Taxipreise sind für Normalverdiener kaum erschwinglich. Eine Fahrt von Kellmünz zum Bundeswehrkrankenhaus in Ulm kostet beispielsweise 75 Euro, eine kurze Fahrt vom Neu-Ulmer Bahnhof ans Ulmer Münster, die keine zehn Minuten dauert, kostet zehn Euro. Der Taxiunternehmer Stegmann aus Babenhausen (ehemals Taxi Späth) sagt: "Die Begeisterung über die Preise hält sich in Grenzen." Wenn er ehrlich sein müsste, würde er sagen, dass man für das Taxifahren extrem gut verdienen muss. Es gebe Fahrgäste, die Streit anfangen, weil der Fahrpreis so hoch sei. Unter der Woche fahre er fast ausschließlich Krankentransporte, die von den Krankenkassen bezahlt werden, und am Wochenende kämen im Raum Babenhausen durch Partys viele Anfragen rein.

