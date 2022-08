Landkreis Neu-Ulm

Hunderte Schulstunden fallen wohl aus: So gravierend ist der Lehrermangel

Um die 16.500 Schulstunden finden pro Woche an den Grund- und Mittelschulen im Landkreis Neu-Ulm statt. Davon drohen 300 nicht besetzt werden zu können, weil Lehrkräfte fehlen.

Lokal Deutlich mehr Stunden müssen im kommenden Schuljahr im Kreis Neu-Ulm wohl ausfallen. Besonders macht sich das an den Mittelschulen bemerkbar – aber nicht nur.

Von Michael Kroha

Überall ist vom Fachkräftemangel die Rede. Auch vor den Schulen in Bayern macht er nicht halt. Besonders an Grund- und Mittelschulen ist die Lage angespannt. Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger sollen helfen, den Personalmangel an den Bildungseinrichtungen zu lindern. Doch im vergangenen Jahr verließen offenbar schlecht vorbereitete Neulinge im Landkreis teils weinend das Schulgebäude. Jetzt werden wieder dringend Lehrerinnen und Lehrer ohne entsprechende Ausbildung gesucht. Schon jetzt drohen mehrere Hundert Stunden ausfallen zu müssen. Im Kreis Neu-Ulm kommt ein weiteres Problem hinzu.

