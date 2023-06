Hundetrainerin fürchtet um ihre Existenz und klagt gegen den Freistaat

Plus Eine Hundetrainerin aus dem Kreis Neu-Ulm geht gerichtlich gegen Prüfungen vor, die von den Behörden verlangt werden. Sie sieht ihre Existenz bedroht.

Seit mehr als zehn Jahren schon ist sie als Hundetrainerin im Landkreis Neu-Ulm tätig. Im Schnitt kämen zwischen 20 und 30 Tiere pro Woche zu ihr. Von der Welpenerziehung bis zum Problemhund biete sie alles an. Die Kunden aus einem Einzugsgebiet von bis zu 150 Kilometern seien mit ihrer Arbeit zufrieden, sagt sie. Doch nun würden die Behörden ihr eine bestimmte Prüfung abverlangen, die sie jedoch für "sehr fragwürdig" hält. Weil die 39-Jährige dadurch ihre Existenz bedroht sieht, geht sie nun gerichtlich dagegen vor und klagt gegen den Freistaat Bayern.

Es geht um den 2013 eingeführten Paragrafen elf im Tierschutzgesetz. Demnach benötigen alle, die für Dritte Hunde ausbilden, eine Erlaubnis der zuständigen Behörde. Im vorliegenden Fall ist das das Veterinäramt im Landratsamt Neu-Ulm. Mit Verweis auf den Datenschutz und das laufende Verfahren antwortet die Kreisverwaltung nur grundsätzlich. Durch eine solche Erlaubnis sollen Fehler bei der gewerblichen Ausbildung oder Erziehung von Hunden vermieden werden. Schließlich könnten sich diese Fehler auf die Tiere auswirken, aber auch zur Gefahren für den Mensch werden.