Hundetrainerin klagt gegen Freistaat: So endet das Verfahren vor Gericht

Plus Eine Hundetrainerin aus dem Kreis Neu-Ulm fürchtet um ihre Existenz und geht gegen einen Bescheid des Veterinäramts vor. Nun wurde die Sache vor Gericht verhandelt.

Die 39-Jährige ist seit 13 Jahren schon als Hundetrainerin im Kreis Neu-Ulm tätig. Weil das Veterinäramt im Neu-Ulmer Landratsamt ihr keine dafür notwendige Bescheinigung aushändigen wollte, reichte sie Klage ein. Ein zunächst angesetzter Termin wurde verschoben, am Dienstag nun wurde die Sache vor dem Verwaltungsgericht Augsburg verhandelt.

Dabei ging es um den 2013 eingeführten Paragrafen elf im Tierschutzgesetz. Demnach benötigen alle, die für Dritte Hunde ausbilden, eine Erlaubnis der zuständigen Behörde. Geknüpft ist die an bestimmte Prüfungen. 27 solcher angemeldeter Hundetrainerinnen und -trainer gibt es im Kreis Neu-Ulm. Durch eine solche Erlaubnis sollen Fehler bei der gewerblichen Ausbildung oder Erziehung von Hunden vermieden werden. Diese Fehler könnten sich auf die Tiere auswirken, aber auch zu Gefahren für den Menschen werden.