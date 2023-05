Landkreis Neu-Ulm

Immer wieder Einbrüche in Kindergärten – eine Serie? Das sagt die Polizei

Plus Im Landkreis Neu-Ulm und näherer Umgebung gibt es eine auffällige Häufung von Einbrüchen in Kindergärten. Gibt es Zusammenhänge? War es gar derselbe Täter?

In Neu-Ulm gleich zwei Mal, Senden, Illertissen, Nersingen und jetzt noch in Altenstadt und Weißenhorn. "Es ist einiges kaputt", sagt Christine Wiringer, die Leiterin vom betroffenen Haus für Kinder in Weißenhorn. Die AWO-Einrichtung in der Herzog-Ludwig-Straße ist der siebte Kindergarten, der in den vergangenen vier Wochen im Landkreis Neu-Ulm einem Einbruch zum Opfer fiel. Weitere Fälle gibt es im Kreis Günzburg und im Raum Memmingen. Eine auffällige Häufung.

Wann genau die am Mittwoch von der Polizei vermeldeten Einbrüche in Weißenhorn und Altenstadt erfolgten, ist unklar. Als Tatzeitraum wird jeweils das vergangene verlängerte Wochenende angegeben. In Weißenhorn hat die Verwüstungen der Hausmeister am Dienstagmorgen bemerkt. Das restliche Personal war auf Betriebsausflug, berichtet Leiterin Wiringer. Den Kindern wurde am Mittwoch im Morgenkreis erzählt, was vorgefallen ist. "Verheimlichen geht nicht", sagt sie. Zu deutlich sichtbar ist der Schaden.

