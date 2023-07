Landkreis Neu-Ulm

In den Tod getrieben? Suizid eines Asylbewerbers wirft Fragen auf

Das Polizeisiegel haftet noch an der Tür zum Zimmer des Asylbewerbers, der sich vor zwei Wochen im nördlichen Landkreis Neu-Ulm das Leben nahm.

Plus Frau und Kind lebten in Berlin, er im Raum Neu-Ulm. Sein Asylantrag wurde abgelehnt. Jetzt nahm der Kurde sich das Leben. Aber warum? Die Vorwürfe wiegen schwer.

Von Michael Kroha

Sie sind geschockt und können es nicht glauben. In einer Flüchtlingsunterkunft im nördlichen Landkreis Neu-Ulm herrscht Fassungslosigkeit. Ein Mitbewohner hat sich vor zwei Wochen das Leben genommen. Menschen, die mit ihm nahezu täglich zu tun hatten, äußern bei einem Besuch vor Ort schwerwiegende Vorwürfe: Die Zustände hierzulande, auch in der Einrichtung, hätten ihn in den Tod getrieben. Aber stimmt das? Es gibt Zweifel.

Kekse stehen bereit. Das Zimmer ist aufgeräumt. Er habe extra Orangensaft gekauft, sagt Deniz (Name von der Redaktion geändert). Aus politischen Gründen hat der Kurde seine Heimat Türkei verlassen. Er sei Erdogan-Gegner und deshalb schon im Gefängnis gewesen. Bevor er erneut hätte einsitzen müssen, sei er nach Deutschland geflohen. Seit bald 19 Monaten lebe er im Landkreis Neu-Ulm. Vielleicht einen Monat nach ihm sei Harun (Name ebenfalls geändert) gekommen. Sie hätten viel gemeinsam gemacht: gegessen, Deutsch gelernt und eingekauft. Jetzt ist Harun tot.

