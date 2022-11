Neue Weiche beschleunigt den Bahnverkehr in Senden deutlich

Plus Der Sendener Bahnhof ist zu einer wichtigen Drehscheibe im öffentlichen Nahverkehr geworden. Künftig soll das "Bähnle" noch häufiger nach Weißenhorn fahren.

Wenn irgendwo ein neues Projekt auf den Weg gebracht wurde, ist gerne die Rede davon, dass "Weichen gestellt" würden. Um sie allerdings stellen zu können, müssen sie erst mal gebaut werden. Das ist jetzt im Sendener Bahnhof der Fall. Dort wird eine neue Weiche installiert, was offenbar deutliche Verbesserungen im Bahnverkehr nach Weißenhorn bringt. Überhaupt sorgen auf der Illertalbahn vergleichsweise kleine Eingriffe dafür, dass sich vieles verbessert.