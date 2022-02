Landkreis Neu-Ulm

Ist die altbekannte Arztpraxis im Landkreis Neu-Ulm bald die Ausnahme?

Ralf U. Peter hat sich als Ärzte-Berater in Neu-Ulm selbständig gemacht, er will bei den Themen Praxisgründung und Praxisaufgabe helfen.

Plus Ralf U. Peter war Professor, Arzt und Geschäftsführer. Jetzt ist er Berater in Neu-Ulm. Und glaubt, dass sich in der Medizin vieles ändern wird – und muss.

Von Sebastian Mayr

Kann es sein, dass die gewohnte Hausarztpraxis in zehn oder 15 Jahren die Ausnahme ist? Könnte die Stiftungsklinik in Weißenhorn zu einer Belegklinik werden, in der niedergelassene Ärztinnen und Ärzte ihre Patientinnen und Patienten selbst operieren? Professor Dr. Dr. Ralf U. Peter glaubt, dass eine Entwicklung sicher kommt – und dass die andere ein guter Weg wäre, die medizinische Versorgung langfristig sicherzustellen.

