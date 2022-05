Jäger aus der Region appellieren an Tierhalter, Hunde anzuleinen

Rehkitze oder Junghasen sind im späten Frühling großen Gefahren ausgesetzt. Die Jäger im Landkreis Neu-Ulm bitten um Rücksichtnahme im Wald.

Der Mai mit seinen sprießenden Blüten und dem frischen Grün lockt Tier und Mensch in den Wald und auf die Wiese. Im Frühling erwacht jedoch nicht nur die Vegetation, auch die Tierwelt bringt nun ihren Nachwuchs zur Welt. Doch sind die niedlichen Junghasen, die zarten Rehkitze oder die jungen Füchse hilflos und immer wieder einer tödlichen Gefahr ausgesetzt, wenn der erholungssuchende Mensch mit seinem vierbeinigen Begleiter auf ein Jungtier im hohen Gras stößt.

Hunde hetzen Rehgeißen im Landkreis Neu-Ulm

"Leider treffen aktuell in unserem Landkreis erneut Meldungen ein, dass Hunde Rehgeißen hetzen, niederreißen oder töten", sagt der Vorsitzende des Neu-Ulmer Jagdverbands, Christian Liebsch, und ergänzt: "Die Tiere verenden qualvoll und bieten einen schrecklichen Anblick." Dem Hund, der lediglich seinem Jagdinstinkt folge, dürfe derweil kein Vorwurf gemacht werden. Vielmehr liege hier die Verantwortung bei den Haltern.

Was tun, wenn man ein einsames Rehkitz findet? 1 / 5 Zurück Vorwärts Die Vorsitzende des Vereins Rehkitzrettung Augsburg e.V., Claudia Günther, sagt: Prinzipiell sei es völlig normal, wenn Rehkitze alleine sind. Es gibt allerdings Anzeichen, die auf ein verwaistes Kitz hindeuten.

Sie rät, bei Google Maps den Standort zu markieren und sich zu späterer Zeit noch einmal zu vergewissern, ob das Rehkitz noch alleine dort liegt. Ein leises Pfeifen des Kitzes ist normal.

Liegt es später immer noch an derselben Stelle, pfeift lauter und wirkt unruhig, sollte man den Jagdpächter kontaktieren. Ist der nicht bekannt, so vermittelt die örtliche Polizeistelle den Kontakt.

Der Jagdpächter hat eine spezielle Pfeife, mit der er prüfen kann, ob das Muttertier in der Nähe ist.

Achtung: Das Rehkitz nicht selber mitnehmen und versuchen, es aufzuziehen. Es besteht die Gefahr, dass es nicht mehr resozialisiert werden kann.

Eindringlich fordert Liebsch auch dazu auf, die noch so niedlichen Jungtiere nicht zu berühren oder sie gar mitzunehmen: "Diese Tiere sind unter der Obhut ihrer Mutter, der sie noch nicht überallhin folgen können." Das Muttertier sucht ihren Nachwuchs regelmäßig auf, um ihn zu versorgen, zu säugen und sich um ihn zu kümmern. "Der wirkliche Tierfreund wird das respektieren und auf dem Weg bleiben, um dem Tier die Angst und den Stress zu ersparen."

Daher appellieren die Jäger des Landkreises an die Hundehalter, sich dieser Thematik bewusst zu sein und auch im späten Frühling besonders rücksichtsvoll durch die Natur zu gehen und den Hund unbedingt an die Leine zu nehmen: "Jäger sind nach dem Gesetz sogar zum sogenannten Jagdschutz verpflichtet und im Fall von wildernden Hunden zum Gebrauch der Schusswaffe berechtigt, um das Wild zu schützen." Um es erst gar nicht zu solchen Notsituationen kommen zu lassen, gilt für alle Hundebesitzer in den kommenden Wochen, ihre Vierbeiner an der Leine zu halten.