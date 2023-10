Jetzt beschlossen: Die Landratswahl findet am 14. Januar 2024 statt

Der Nachfolger von Landrat Thorsten Freudenberger (CSU) wird am 14. Januar nächsten Jahres gewählt. Das hat der Neu-Ulmer Kreisausschuss beschlossen.

Wer wird neuer Chef in der Kupferburg? Der amtierende Landrat Thorsten Freudenberger ( CSU) wechselt in den bayerischen Landtag und hört am 30. Oktober auf. Übergangsweise übernimmt der Nersinger Bürgermeister Erich Winkler (CSU) als stellvertretender Landrat die Amtsgeschäfte in der Kreisbehörde, doch innerhalb von drei Monaten muss ein neuer Landrat oder eine neue Landrätin gewählt werden. Der Termin wird von der Regierung von Schwaben festgesetzt, üblicherweise aber auf Vorschlag des Landkreises. Der Kreisausschuss hat jetzt einstimmig beschlossen, dass der Wahltermin am 14. Januar 2024 sein soll.

Die Kreis-CSU nominiert am Freitag ihren Kandidaten oder ihre Kandidatin

Thorsten Freudenberger wurde bei der Wahl am 8. Oktober als Direktkandidat in den Landtag gewählt. Er holte 43,7 Prozent der Erststimmen. Seitdem war klar, dass ein neuer Landrat oder eine Landrätin gewählt werden muss. Die Kreis-CSU nominiert am Freitag, 20. Oktober, ihren Kandidaten oder ihre Kandidatin. Jessica Kulitz aus Neu-Ulm, Michael Obst aus Kellmünz und Eva Treu aus Neu-Ulm gehen ins Rennen. Grüne, Freie Wähler, SPD und AfD haben angekündigt, ebenfalls Kandidaten für die Landratswahl aufstellen zu wollen. Namen wurden bislang jedoch noch nicht genannt. (mru)