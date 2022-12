Landkreis Neu-Ulm macht beim Jugendticket erst mal nicht mit

Plus Das Land Baden-Württemberg möchte, dass sein neues Jugendticket im gesamten Ding-Gebiet gilt. Doch das will die bayerische Seite nicht.

Im Grenzland von Baden-Württemberg und Bayern zu leben bringt immer wieder neue Herausforderungen mit sich, denn bei aller südlicher Gemeinsamkeit hakt es im Detail doch immer wieder. Jüngstes Beispiel: Baden-Württemberg führt im März ein landesweites günstiges Jugendticket ein und möchte, dass dies auch im bayerischen Ding-Verbundgebiet anerkannt wird. Das geht aber der bayerischen Seite zu schnell, denn vom August an soll es im Freistaat ebenfalls ein 365-Euro-Ticket für Schüler und Azubis geben.