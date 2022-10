"Kämpfen ums Überleben": Dorfläden in der Region bangen um Existenz

Lokal Explodierende Preise für Lebensmittel, Strom und Gas belasten vor allem kleine Geschäfte. Drei Frauen über düstere Aussichten und die Bedeutung des Dorfladens.

Wie ein Damoklesschwert schwebt die Geschäftsschließung über dem Dorfladen von Sabine Penski im Sendener Ortsteil Witzighausen. "Die Situation hat sich zuletzt drastisch zugespitzt", sagt sie. Schwierige Phasen habe es zwar auch während der Hochphasen der Corona-Pandemie gegeben, aber so etwas wie jetzt hätte sie noch nicht erlebt. Angesichts stetig steigender Preise und einer sich dezimierenden Kundschaft konstatiert sie: "Wir kämpfen ums Überleben."