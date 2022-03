Karl-Heinz Brunner verlässt die Politik: Abschied in ein "normal spießiges Leben"

Plus Der ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete kehrt am Freitag der Politik endgültig den Rücken. Wladimir Putin hat seine Pläne für die Zeit danach jedoch durchkreuzt.

Selbst die vielversprechendsten Pläne tanzen nach der Musik des Zufalls. Das musste zuletzt auch der ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete Karl-Heinz Brunner erfahren. Er hatte alles gut eingefädelt für die Zeit, nachdem er aus der aktiven Politik ausgeschieden war. Dann jedoch änderte Wladimir Putin mit seiner Invasion der Ukraine fundamental auch die Pläne von Karl-Heinz Brunner. Aber er ist es gewohnt, mit radikalen Wendungen des Lebens umzugehen. Eine davon ist eben sein Abschied aus der aktiven Politik. Diesen Schritt vollzieht er offiziell am Freitag in der Weißenhorner Fuggerhalle: Dort nimmt er zu seiner allerletzten Kreistagssitzung Platz – und er freut sich schon darauf, sich diesmal ganz entspannt zurücklehnen zu können. Im Gespräch mit unserer Redaktion blickt der 67-Jährige noch mal zurück auf Siege und Niederlagen, erzählt aus dem "normal spießigen Leben" mit seinem Partner, und warum er künftig auch mal Gemüsekisten schleppt.