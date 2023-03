Landkreis Neu-Ulm

Karl-Martin Wöhner tritt für die Linke bei der Landtagswahl an

Plus Vor zehn Jahren hätte er als SPD-Kandidat beinahe den Einzug in den Landtag geschafft. Jetzt will es der 63-Jährige aus Neu-Ulm noch mal wissen.

Von Michael Ruddigkeit

Karl-Martin Wöhner tritt wieder an: Der frühere Neu-Ulmer OB-Kandidat wurde vom Kreisverband Günzburg/ Neu-Ulm der Linken als Direktkandidat im Stimmkreis Neu-Ulm für die Landtagswahl im Herbst nominiert. Der 63-jährige Ingenieur ist damit ein weiterer Herausforderer von Landrat Thorsten Freudenberger ( CSU), der von der Kupferburg ins Maximilianeum wechseln möchte. Wahlkampferfahrung hat Wöhner bereits reichlich gesammelt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

