Kartei der Not: Wo das Leserhilfswerk unserer Redaktion in der Region half

Das Leserhilfswerk unserer Redaktion, die Kartei der Not, war im Krisenjahr stark gefordert. Sie musste besonders bei Heizungs- und Nebenkosten aushelfen.

Die Corona-Pandemie hat sehr vielen Menschen das Leben schwer gemacht, doch kaum war sie einigermaßen am Abflauen, überfiel Russland die Ukraine und machte 2022 zu einem schlimmen Krisenjahr. Darunter müssen vor allem ärmere Menschen leiden. Explodierende Energiekosten, unablässig kletternde Mieten, die allgemeine Inflation und vor allem die Teuerungen bei den Lebensmitteln machen es gerade Familien und älteren Menschen mit kleinen Renten schwer, über die Runden zu kommen. Deshalb war die Kartei der Not ganz besonders gefordert. Bei fast zwei Drittel aller Unterstützungsanfragen ging es um Heizungs- und Nebenkosten sowie um Mietzahlungen.

Viele Spender unterstützen die Kartei der Not

Das Leserhilfswerk unserer Zeitung hatte im September angesichts der Energiekrise besonders zu Spenden aufgerufen, die bis heute noch eingehen. Treue Spenderinnen und Spender stehen der Kartei auch in Krisenzeiten zur Seite. Trotz wirtschaftlich schwieriger Lage gibt es nach den Corona-Beschränkungen wieder zahlreiche erfolgreiche Benefizaktionen, viele Turniere, Konzerte, Märkte und Aufführungen zugunsten des Hilfswerks. Auch wenn das Spendenaufkommen 2022 insgesamt etwas geringer ausfiel als in den Vorjahren, so konnte die Kartei der Not in jedem Fall bedarfsgerecht helfen, wie aus der vorläufigen Jahresbilanz hervorgeht.

Im Verbreitungsgebiet der Neu-Ulmer- und der Illertisser Zeitung wurden heuer bisher 72 Hilfeanfragen unterstützt. Insgesamt half die Kartei der Not dort mit über 66.100 Euro. Dabei wurde sie von fast 600 Spendern unterstützt. Der größte Einzelbetrag kam von einer Frau aus Weißenhorn. Um Hilfe baten 26 Familien mit gesamt 66 betroffenen Kindern. 33 Mal war eine chronische Krankheit und/oder eine Behinderung zu bewältigen.

In vier Fällen ging eine Beihilfe an Familien mit behinderten Kindern, um etwa gemeinsam einen Ausflug oder Zoobesuch machen oder um eine Geburtstagsfeier für die Kinder ausrichten zu können. Auch die Kosten der Gesundheit und der Hilfsmittel wurden in fünf Fällen unterstützt, einmal davon für eine Therapie. Wer chronisch krank ist, kann sich mit der Zahlung eines pauschalen Betrages von der Zuzahlung in der Krankenversicherung befreien lassen. Das sind oft bis zu 100 Euro, die sich aber nicht jeder leisten kann. Daher hat die Kartei der Not hier in vier Fällen geholfen.

Die meisten benötigen von der Kartei der Not Hilfe beim Wohnen

Der meiste Unterstützungsbedarf drehte sich auch dieses Jahr wieder um das Wohnen. So half die Kartei 44 Mal bei den Energie- und Nebenkosten sowie der Miete, um zu verhindern, dass Menschen ihre Wohnung verlieren oder ohne Strom und Heizung sind. Das entspricht 61 Prozent aller Anträge im Redaktionsbereich. Oft war auch Hilfe beim Umzug in eine günstigere Wohnung nötig oder Menschen benötigten Kochmöglichkeiten, einen Kühlschrank, einen Herd oder ein Bett mit Matratze, die sie sich nicht leisten konnten. In fünf Fällen unterstützte das Leserhilfswerk akut den Lebensunterhalt. Dazu gehören Lebensmittel, Kleidung, Hygieneartikel oder Babybedarf.

Dem Frauenhaus der AWO verhalf die Kartei der Not zu zwei neuen Küchen für ihre beschützten Familien in zwei Wohngruppen. Seit Jahren wird auch die Aktion " Neu-Ulm packt's" unterstützt, bei der die Malteser älteren, einsamen Menschen fast 300 Lebensmittelpakete nach Hause brachten und dort nach dem Rechten sahen. Dazu kam eine Hilfe für sogenannte Vespertüten, die beim Malteser Suppentreff an Bedürftige verteilt wurden.

Wie die Kartei im Einzelnen hilft, zeigen Beispiele wie dieses: Der 51-jährige Helmut ist seit Jahren psychisch krank. Er arbeitet in einer Werkstatt für behinderte Menschen. Während Corona fiel dieser Verdienst aber weg. Da er zudem nur wenig Geld zum Leben zur Verfügung hat, konnte er sich auch die Fahrt mit der Bahn zur Werkstatt nicht leisten. Deswegen lief er 13 Kilometer zur Arbeit. Wenn er sich eine Fahrtkarte kaufte, reichte sein Geld nicht mehr für Lebensmittel. Seine Betreuerin erfuhr von der Situation und stellte einen Antrag für Lebensmittel und Hygieneartikel bei der Kartei der Not.

Wenn das Kind keine warme Mahlzeit mehr bekommt

Sven ist neun Jahre und geht in die dritte Klasse der Grundschule. Dort besucht er – wie seine beiden Geschwister – am Nachmittag die Offene Ganztagsschule, wo sie auch das schulische Mittagessen für ein paar Euro gebucht haben. Damit kann seine alleinerziehende Mutter ihren Teilzeitjob besser ausüben. Die Einkünfte brauchen sie dringend, um über die Runden zu kommen. Die steigenden Kosten für Lebensmittel, Strom und Heizung belasten das Budget aber derart, dass die Mutter das warme Mittagessen für ihre Kinder nicht mehr bezahlen kann. Sie storniert die Bestellung schweren Herzens. Ihre Kinder müssen nun anderen beim Essen zusehen, bis die Jugendsozialarbeiterin die Kartei der Not eingeschaltet hat. Diese hilft mit einem Zuschuss, sodass die Kinder wieder ihr tägliches warmes Essen gemeinsam mit den anderen einnehmen können.

Arnd Hansen, Geschäftsführer der Kartei der Not, zieht für 2022 Bilanz: "Als Leserhilfswerk stehen wir getreu dem Motto 'Gemeinsam geht's' für schnelle und unbürokratische Hilfe. Das ist aktuell umso mehr nötig, denn steigende Preise für Lebensmittel und vor allem Strom und Heizung verschärfen Notlagen wie Krankheit, Behinderung, Tod eines nahen Angehörigen oder andere Schicksalsschläge. Deshalb sind wir sehr froh, dass uns viele treue Spender, sowohl privat als auch aus Vereinen, Firmen und Behörden unterstützen, damit wir hier helfen können. Vielen Dank dafür!"