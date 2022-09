Landkreis Neu-Ulm

Katastrophenschutz: Wann bekommt der Landkreis die versprochenen Sirenen?

Im Landkreis sind nur wenige elektronische Sirenen installiert, wie hier auf dem Parkhausdach des Dietrich-Theaters in Neu-Ulm. Nach Ansicht des Kreisbrandrats müsste die Ausstattung dringend modernisiert werden.

Lokal Ein Jahr nach der Ankündigung des Freistaats, das Warnnetz massiv auszubauen, ist praktisch nichts passiert. Woran liegt das und was sagt ein Experte dazu?

Von Michael Ruddigkeit

Nach der Flutkatastrophe im Ahrtal vor gut einem Jahr kündigte die Bayerische Staatsregierung Konsequenzen an. Das Sirenen-Warnnetz solle massiv ausgebaut werden, hieß es. "Unser Ziel ist es, die Zahl der Sirenen in Bayern auf rund 26.000 zu verdoppeln", erklärte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) damals. Davon sollte auch der Landkreis Neu-Ulm profitieren. Was hat sich seitdem getan? Die Antwort von Kreisbrandrat Bernhard Schmidt fällt ernüchternd aus: "Nichts."

