Kinderkleiderbasare im Frühjahr 2023: Termine und Infos im Überblick

Verschiedene Basare und Flohmärkte für Baby- und Kinderbedarf stehen demnächst im Landkreis Neu-Ulm an. Hier eine Übersicht der bekannten Orte und Termine.

Das Frühjahr steht vor der Tür. Zeit zum Ausmisten im Kleiderschrank. Die Vorbereitungen zu Flohmärkten und Basaren für Kinderkleidung, Spielwaren und Babyartikel laufen im Landkreis Neu-Ulm bereits auf Hochtouren. Bei jungen Eltern sind sie sehr beliebt. Wir bieten Ihnen einen Überblick über anstehende Termine.

Eine Bitte der Redaktion: Sollten Sie einen Kinderflohmarkt im Landkreis Neu-Ulm veranstalten oder von einem wissen, teilen Sie ihn uns mit einer E-Mail an redaktion@nuz.de mit. Wir nehmen ihn dann in die Liste auf. Vielen Dank für Ihre Mithilfe!

Flohmarkt und Basar für Kinder- und Babykleidung: Die Termine im Landkreis Neu-Ulm

Ein Frühlingsbasar für Kinder- und Babyartikel in Burlafingen findet am Samstag, 18. März, von 14 bis 16 Uhr im katholischen Pfarrheim statt.

Auf dem Kleider- und Spielzeugbasar in Oberroth können Interessierte am Sonntag, 5. März, von 14 bis 15.30 Uhr einkaufen. Ab 1. März werden die Verkaufsnummern unter Telefon 08333/293509 vergeben.

Der Kinderkleiderbasar in Pfuhl ist am Samstag, 4. März, von 10 bis 12 Uhr im Foyer der katholischen Kirche Heilig-Kreuz. Helfende haben schon um 8 Uhr Einlass, Schwangere ab 9 Uhr. Die Vergabe einer Verkaufsnummer erfolgt am 19. Februar ab 12 Uhr per E-Mail an bazar-team-pfuhl@web.de

Kinderkleidermarkt Regglisweiler im Bürgerhaus am Sonntag, 12. März, von 10 bis 11.30 Uhr. Einlass für Schwangere mit Mutterpass ist bereits ab 9.30 Uhr.

Flohmarkt für Baby- und Kindersachen in Wain in der Mehrzweckhalle am Samstag, 11. März, von 14 bis 16 Uhr. Mehr Infos dazu gibt es unter www.basar-wain.de

Der Kindersachen-Flohmarkt in Weißenhorn findet am Samstag, 18. März, von 12 bis 16 Uhr in der Eine-Welt-Kita ASB statt. Wer dort verkaufen will, kann sich bis 17. Februar unter der Mailadresse elternbeirat_ewk@t-online.de melden. (AZ)