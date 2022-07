Kleinbusse für die Massen am Schwörmontag: Arme Fahrer, arme Fahrgäste

Lokal Die Busse dürften nachts an Schwörmontag voll werden, Auswege scheinen nicht in Sicht. Was hilft? Geduld haben. Und Verbesserungen einfordern.

Paradox ist das schon: Tagsüber fahren kärglich besetzte, große Linienbusse durch den Landkreis. Am Schwörmontag werden nachts vielerorts Kleinbusse auf Dutzende Menschen warten, die vom Feiern mit den Öffentlichen nach Hause fahren wollen. Man darf den Verantwortlichen im Landratsamt durchaus glauben, dass sie sich um andere Lösungen bemüht haben. Nur: Geholfen ist den Betroffenen damit nicht.

