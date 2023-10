Klimaschutz: So groß ist der CO₂-Fußabdruck des Landkreises Neu-Ulm

Plus Eine Bilanz zeigt, wie viel schädliche Treibhausgase jedes Jahr im Landkreis Neu-Ulm in die Luft gepustet werden. Doch es gibt einen Lichtblick.

Bis 2040 will der Freistaat Bayern klimaneutral sein. Dieses Ziel gilt auch für den Landkreis Neu-Ulm, aber der ist noch weit davon entfernt. Das zeigt die Energie- und CO₂-Bilanz, welche die Regionale Energieagentur Ulm jetzt für den Landkreis erstellt hat. Diese nennt nicht nur die Hauptquellen für die schädlichen Treibhausgase, sondern beschreibt auch, wie viel Kohlendioxid – statistisch gesehen – jeder Bürger und jede Bürgerin pro Jahr verursacht.

"Wir brauchen mehr Energie, stoßen aber weniger CO₂ aus", fasste Projektleiter Lars Häußler die Bilanz im Ausschuss für Umwelt, Klima und Natur zusammen. "Die Tendenz ist die richtige. Aber da ist schon noch eine Menge zu erarbeiten." Zehn Tonnen Treibhausgas werden demnach jedes Jahr pro Kopf im Landkreis Neu-Ulm verursacht. Zwei Jahre zuvor waren es noch 10,5 Tonnen gewesen. Hauptverursacher sind die Bereiche Verkehr und Industrie, gefolgt von den privaten Haushalten und dem Sektor Gewerbe, Handel und Dienstleistungen. Die Emissionen insgesamt sanken im Landkreis von rund 1,8 auf 1,75 Millionen Tonnen.