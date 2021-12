Klinikdefizit im Landkreis Neu-Ulm: Neuer Streit um alte Rechnungen

Plus Das Finanz-Chaos bei den Kliniken im Landkreis Neu-Ulm wirkt immer noch nach. Nun sorgte nun wieder für einen politischen Schlagabtausch.

Früher war nicht immer alles besser, vor allem nicht in den Kliniken der Kreisspitalstiftung. Die wurden zeitweilig eher hemdsärmelig verwaltetet, um es mal vorsichtig zu formulieren. Mit den Schatten der Vergangenheit müssen die Kreispolitiker immer noch kämpfen. Jetzt sorgte erneut ein Zahlenwerk aus dem Jahr 2017 für Ärger im Kreisausschuss. Der sollte ganz formal den geprüften Jahresabschluss zur Kenntnis nehmen. Das reichte aber einigen Kreisräten nicht. Einer wollte Landrat Thorsten Freudenberger ( CSU) dafür in Verantwortung nehmen.