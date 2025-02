Kliniken: Die Schwarze Null wird es nie geben

Die Kreisrätinnen und Kreisräte werden weiterhin rot sehen – zumindest, wenn sie in den kommenden Jahren auf die Zahlen der Kreiskliniken blicken. Das hat ihnen jetzt noch einmal der Stiftungsdirektor Torsten Strehle klar gemacht. Er ist zwar angetreten, um das voluminöse Defizit abzubauen, aber seine Möglichkeiten schätzt er selbst als begrenzt ein: „Wir kommen nicht einmal in die Nähe der Schwarzen Null, das ist nicht möglich“, sagte er am Freitag im Ausschuss für Gesundheit und Krankenhauswesen. Die Ausgaben könnten niemals durch die Einnahmen gedeckt werden: „Ich sehe da mit den kleinen Häusern im Landkreis keine Chance.“ Auch ein neues Medizinkonzept für die drei Standorte in Weißenhorn, Neu-Ulm und Illertissen werde künftige Verluste nicht verhindern. Deshalb kann es seiner Einschätzung nach nur darum gehen, das Minus so gering wie möglich zu halten. In diesem Jahr fällt es schon mal etwas niedriger aus als 2024. Dennoch bleibt es hoch.

Der Verlust bei den Kreiskliniken sinkt ein wenig

Nach dem jetzt vorgelegten Wirtschaftsplan für 2025 werden alle Häuser zusammen einen Verlust von rund 16,8 Millionen Euro einfahren. Ursprünglich waren sogar gut 19 Millionen angenommen worden. Strehle führt für die positive Entwicklung zwei Gründe an. Zum einen haben sich die Krankenkassen bereit erklärt, den Pflegesatz für die Geriatrische Rehabilitation in Illertissen deutlich zu erhöhen, zum anderen gebe es eine „positive Leistungs- und Vergütungsentwicklung für die Behandlung stationärer Patienten“. Allerdings steigen an anderer Stelle die Kosten, unter anderem für das Personal, außerdem sorgt die Krankenhausreform noch für „erhebliche Planungsunsicherheiten“.

Bei den Kreiskliniken werden finanzielle „Altlasten“ aufgearbeitet

Der Landkreis muss für das Defizit der Kreisspitalstiftung geradestehen – und hat dafür unerwartet etwas mehr Geld zur Verfügung. In den Jahren 2016 bis 2022 waren etliche Investitionen geplant, für die der Kreis laut Stiftungsvertrag das Geld bereitstellen musste. Der Kreiskämmerer hatte dafür insgesamt 16 Millionen Euro auf die hohe Kante gelegt. Doch nicht alles davon konnte in diesen Jahren tatsächlich umgesetzt werden, viel Geld blieb übrig. Knapp zehn Millionen können nun nach den Worten des Kämmerers Dominic Tausend freigegeben und somit für andere Zwecke verwendet werden. Rund vier Millionen davon dienen zur Deckung des Klinikdefizits. Die Ausschussmitglieder waren von der Mitteilung etwas überrascht. Stiftungsdirektor Strehle erläuterte, dass es sich sozusagen um „Altlasten“ handle, die lange nicht aufgearbeitet wurden: „Wir räumen jetzt sechs Jahre auf.“

Sozialausgaben belasten die Landkreiskasse

Insgesamt plant der Landkreis, für Krankenhäuser und Gesundheitswesen heuer rund 22,4 Millionen Euro auszugeben. Das Geld fließt vor allem in die Kliniken und an den Freistaat Bayern, denn der kassiert eine Krankenhausumlage in Höhe von 5,3 Millionen Euro. Für die Freien Wähler war das erneut Grund für kritische Anmerkungen. Jürgen Bischof begrüßte zwar „ausdrücklich den eingeschlagenen Weg“ bei den Kliniken, doch insgesamt sehe man bei den Finanzen des Landkreises keine Verbesserung. Er laufe in die Überschuldung. Das wollte Landrätin Eva Treu nicht unkommentiert so stehen lassen. Sie hielt die Anmerkung für „etwas unfair“. Mit das größte Problem für die Kreisfinanzen sei die um mehr als 16 Millionen Euro gestiegene Bezirksumlage: „Wenn das nicht wäre, müssten wir die Kreisumlage nicht erhöhen“, sagte sie. Sie fordert, dass die Sozialausgaben sinken müssten, die einen gewaltigen Teil des Etats verschlingen: Über die Hälfte des Kreishaushalts fließt in den Sozialbereich.