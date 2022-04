Impfpflicht in Kliniken und Pflegeheimen: So viele sind nicht geimpft

Plus Die Einrichtungen haben den Gesundheitsämtern gemeldet, wer nicht gegen Corona geimpft oder genesen ist. Doch welche Folgen hat das? Manche ärgern sich.

Seit Monaten fordert die evangelische Heimstiftung, die den Dreifaltigkeitshof in Ulm betreibt, eine allgemeine Corona-Impfpflicht. Deren Scheitern im Bundestag kritisiert Hauptgeschäftsführer Bernhard Schneider als einen eklatanten Vertrauensbruch der Politik gegenüber der gesamten Pflegebranche. Eine Branche, in der eine Impfpflicht bereits gilt. Inzwischen ist die Meldefrist abgelaufen. Die Einrichtungen haben den Behörden gemeldet, wie viele Beschäftigte nicht geimpft sind.