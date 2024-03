Landkreis Neu-Ulm

Konzept ist erarbeitet: Wann kommt ein Inklusionsbeirat im Kreis Neu-Ulm?

Plus Im Kreis Neu-Ulm gibt es einen solchen Rat, über den Menschen mit Behinderung mitarbeiten und mitbestimmen können, noch nicht. Der Behindertenbeauftragte des Landratsamtes klärt auf.

Von Michael Kroha

2019 wurde der Inklusionsbeirat im Unterallgäu ins Leben gerufen. Auch in Augsburg, Memmingen und in Ulm gibt es derartige Räte, durch die Menschen mit Behinderung aktiv mitarbeiten und mitbestimmen können. Eine schwer Traumatisierte aus dem Raum Neu-Ulm machte sich kürzlich dafür stark, dass es so etwas auch im Kreis Neu-Ulm geben soll (wir berichteten). "Der Wunsch von Betroffenen nach einem Inklusionsbeirat ist nachvollziehbar", sagt Manuel Fink, der Behindertenbeauftragte im Neu-Ulmer Landratsamt. Die Umsetzung aber gestaltet sich offensichtlich nicht so einfach und wird voraussichtlich noch etwas Zeit in Anspruch nehmen.

Im Jahr 2022 wurde für den Kreis Neu-Ulm ein Aktionsplan Inklusion erstellt, in dem unter anderem auch als eine von mehreren Maßnahmen die Gründung einer "Interessensvertretung für Menschen mit Behinderung" empfohlen wird. Damit soll die Teilhabe von Menschen mit Behinderung im Kreisgebiet noch weiter verbessert werden, erklärt Fink. Für die Schaffung eines solchen Inklusionsbeirats seien aber auch entsprechende zeitliche und personelle Kapazitäten erforderlich.

