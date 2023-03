Landkreis Neu-Ulm

Krätze in den Kliniken: Wie verbreitet ist die Krankheit im Kreis Neu-Ulm?

Plus Die Skabies-Fälle in den Kliniken in Weißenhorn und Illertissen haben bei vielen Besorgnis ausgelöst. Dabei gilt die Krankheit als ungefährlich und gut behandelbar.

Krätze gilt zwar als ungefährlich und einfach zu behandeln. Dass aber in den Kliniken in Illertissen und Weißenhorn jüngst mehrere Fälle davon aufgetreten sind, hat bei vielen Menschen offenbar große Besorgnis ausgelöst. Menschen hätten sich entsprechend bei den Kliniken sowie bei der zuständigen Kreisspitalstiftung gemeldet. Dort ist man deshalb nun darum bemüht, "wieder Ruhe reinzukriegen", wie es Kliniksprecherin Edeltraud Braunwarth formuliert. Doch wie verbreitet ist die eigentlich seltene Hautkrankheit inzwischen? Und was kann man dagegen tun?

