Kreiskliniken: Stiftungsdirektor tritt überraschend zurück

Sechs Jahre lang war Marc Engelhard oberster Chef der Kreiskliniken im Landkreis Neu-Ulm. Nun hat er seinen Rückzug angekündigt.

Es ist nur eine kurze Mitteilung aus wenigen Zeilen, doch die haben es in sich: Der Stiftungsdirektor der Kreisspitalstriftung Weißenhorn tritt überraschend zurück. In der Mitteilung von Marc Engelhard heißt es wörtlich: „Ich wende mich heute mit einer persönlichen Mitteilung an Sie, die ich sehr bedauere. Nach reiflicher Überlegung habe ich mich dazu entschlossen, aus persönlichen Gründen von meiner Position als Stiftungsdirektor der Kreisspitalstiftung Weißenhorn mit Wirkung zum 29.2.2024 zurückzutreten." Diese Entscheidung sei ihm nach sechs Jahren als Stiftungsdirektor schwergefallen. "Ich bedanke mich bei Ihnen für die vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit und für das mir entgegengebrachte Vertrauen.“ Nähere Gründe waren zunächst nicht zu erfahren.