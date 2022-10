Landkreis Neu-Ulm

18:00 Uhr

Bleibt die Pflegeschule dauerhaft in Weißenhorn? Befürchtungen werden laut

Das soll mal die neue Pflegeschule in Illertissen werden, doch am Gebäude muss noch einiges verändert werden. Vorne im Bild: Schulleiterin Heike Preßmar und Stiftungsdirektor Marc Engelhard.

Plus Die Ausbildungseinrichtung muss nach Weißenhorn ausweichen, weil die Räume in Illertissen noch nicht beziehbar sind. Das lässt einige Kreisräte um den ursprünglichen Standort fürchten.

Von Ronald Hinzpeter Artikel anhören Shape

Das Hin und Her um die neue Berufsfachschule für Pflege hat bei Kommunalpolitikern aus Illertissen für Verdruss und Unverständnis gesorgt. Wie berichtet, sollte die neue Ausbildungseinrichtung in einem ehemaligen Firmengebäude in Illertissen entstehen, doch dann stellte sich heraus: Die Räume sind nicht geeignet, da muss noch einiges hergerichtet werden. Weshalb die Schule ihren Betrieb übergangsweise nach Weißenhorn verlegt hat. Im Ausschuss für Gesundheit und Krankenpflege des Landkreises wurde die Befürchtung laut, dass dieses Provisorium von Dauer sein könnte und Illertissen wieder mal das Nachsehen habe.

