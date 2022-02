Krieg in der Ukraine: Öffnet der Kreis Neu-Ulm Turnhallen für Flüchtlinge?

Plus Der Landkreis Neu-Ulm bereitet sich auf die Ankunft von Geflüchteten vor und sucht nach Unterbringungsmöglichkeiten. Allerdings gibt es noch etliche ungeklärte Fragen.

Der Landkreis Neu-Ulm bereitet sich auf eine Welle von Flüchtlingen aus der Ukraine vor. Die Regierung von Schwaben hat die entsprechenden Stellen im Landratsamt bereits vorgewarnt. Wie viele Menschen hierher kommen könnten, ist derzeit noch völlig ungewiss, deshalb könnten auch Turnhallen als Notunterkünfte freigemacht werden. Landrat Thorsten Freudenberger ( CSU) sagte am Freitag: "Wir sind bereit zu helfen und zu handeln."