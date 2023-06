Landkreis Neu-Ulm

So leitet der Landkreis Neu-Ulm seine eigene Energiewende ein

Plus Die Nachfrage nach Fernwärme in Weißenhorn ist exorbitant, bald könnten andere Orte angeschlossen werden. Demnächst will der Kreis auch noch seinen eigenen Strom produzieren.

Von Ronald Hinzpeter

Wärme ist zwar in diesen Wochen reichlich vorhanden, doch viele Menschen in Weißenhorn denken bereits an Herbst und Winter. Sie würden sich gerne an die Fernwärme anschließen lassen. Das ist allerdings nicht ganz einfach, denn das Netz lässt sich nicht so schnell ausbauen, wie viele das gerne hätten. Die Wärme stammt aus der Abluft der kreiseigenen Müllverbrennungsanlage. In naher Zukunft soll das nicht die einzige Form von Energie bleiben, welche der Landkreis produziert: Er möchte so schnell wie möglich eigenen Strom erzeugen, verkaufen – und die Bürgerinnen und Bürger direkt an den Gewinnen beteiligen. Damit leitet der Landkreis seine eigene Energiewende ein.

Weißenhorn kommt mit dem Fernwärme-Ausbau gar nicht nach

Seit 2017 baut der Landkreis das Fernwärmenetz in Weißenhorn kontinuierlich aus und vor allem schneller als jemals gedacht. Die Energiekrise im vergangenen Jahr und die erhitzten Debatten der vergangenen Wochen um das neue Heizgesetz haben dem Interesse einen massiven Schub verpasst. "Das Telefon steht nicht still", sagt Markus Hertel, Geschäftsführer der Fernwärme Weißenhorn GmbH, die zu gleichen Teilen der Stadt wie dem Landkreis gehört. Mittlerweile liegen aus jeder Straße Anfragen vor. Das Unternehmen kommt allerdings mit der Arbeit nicht mehr nach, denn es stößt bei der Expansion an natürliche Grenzen: "Der Ausbau ist der Flaschenhals." Hertel kann nicht überall, wo es gewünscht wird, Straßen für Rohrleitungen aufreißen lassen, denn der Verkehr sollte weiterhin einigermaßen unbehindert fließen. "Wir können ihn ja nicht zum Erliegen bringen." Ohnehin ist die Stadt durch viele Baustellen belastet. 450 Haushalte waren Ende vergangenen Jahres bereits angeschlossen, wobei allerdings auch die große Stiftungsklinik nur als einzelnes Haus zählt. Heuer sollen weitere 180 neue Kunden dazukommen. Bis ganz Weißenhorn versorgt ist, werden also noch Jahre vergehen.

