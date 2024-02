Neu-Ulmer Landrätin Eva Treu ist schwanger

Kurz nach ihrer Wahl zur Landrätin erwartet die CSU-Politikerin Eva Treu ihr zweites Kind. Ihrer Aufgabe will sie weiter voll nachgehen – abgesehen von einer Einschränkung.

Landrätin Eva Treu erwartet ihr zweites Kind. Das hat die CSU-Politikerin, die sich in der Stichwahl um das Landratsamt am 20. Januar gegen den Elchinger Bürgermeister Joachim Eisenkolb ( Freie Wähler) durchsetzte, am Montag bekannt gegeben. "Manchmal beschert einem das Leben den Zauber viele Neubeginne gleichzeitig und unerwartet", schrieb sie in ihren Profilen in den Sozialen Netzwerken.

Treu hat am Montag die Beschäftigten in der Kreisverwaltung darüber informiert, dass sie und ihr Partner zum zweiten Mal Nachwuchs erwarten. "Von Herzen freuen wir uns, im Sommer unseren neuen Landkreisbürger in der Familie willkommen zu heißen", schrieb sie weiter. Aktuell bereite ihr die Schwangerschaft keine Beeinträchtigungen und sie werde ihre Amtsgeschäfte ohne absehbare Beeinträchtigungen fortführen. Lediglich auf öffentliche Termine werde sie ab Juni 2024 größtenteils verzichten.

Während der acht Wochen Mutterschutz wolle sie sich zurückziehen, dann wird wieder der stellvertretende Landrat Erich Winkler, zugleich Nersingens Bürgermeister, Treus Aufgaben übernehmen. Nach dem Mutterschutz wolle sie dem Landkreis und der Bürgerschaft wieder in vollem Umfang zur Verfügung stehen. Winkler, ihr Team und die Familie hätten ihr bereits die volle Unterstützung zugesichert.